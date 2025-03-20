Зеленский рассмешил присутствующих своей шуткой.

Президент Украины Владимир Зеленский метко пошутил о наличии аналитических способностей у президентов. Глава государства вызвал смех у присутствующих в зале, отвечая на вопрос подростка.

Лидер Украины пообщался с победителями Всеукраинской олимпиады по математике. Школьники задавали различные вопросы лидеру страны и получали точные ответы на них.

Один из присутствующих подростков получил возможность спросить у президента, что он думает о способностях лидеров государств в будущем. В частности, парень поинтересовался: "Как вы считаете, логическое мышление и аналитические способности могут стать главными критериями для будущих лидеров государств?".

Владимир Александрович не сдержался и не смог не пошутить на эту тему. Как видно на видео, которое распространили в TikTok, он с юмором отметил, что победитель олимпиады намекает, что сейчас таких способностей у политиков нет. Он сказал: "Думаете, сейчас у них таких способностей нет?".

Президент сам посмеялся над своим высказыванием, а также рассмешил присутствующих в зале. После этого Зеленский отметил, что логика является одной из важнейших для глав государств, которые ежедневно сталкиваются с различными вызовами.

"Критика воспринимается и принимается. Это обязательные вещи, я в этом уверен, потому что каждый день, когда у тебя есть вызовы, у государства есть вызовы, в каждой институции, а значит у каждого человека, когда есть такие вызовы, надо, чтобы логика работала. Это очень важные критерии", - отметил лидер Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский после критики Трампа пошутил о своей одежде. 28 февраля лидеры стран провели переговоры в Белом доме. На них возник вопрос, почему украинский политик прибыл на встречу не в костюме. Иностранцы даже упрекнули Зеленского за это. На этот раз глава государства вспомнил это и остроумным высказыванием о своей одежде сорвал овации военных, присутствующих в зале.

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