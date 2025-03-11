Супруги вместе посетили важное мероприятие и в очередной раз продемонстрировали свои теплые отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская посетили вместе церемонию награждения Шевченковской премии-2025.

Мероприятие состоялось в Национальной филармонии Украины 9 марта - в день рождения известного украинского писателя Тараса Шевченко. Почетными гостями церемонии стали президент Украины и первая леди. Супруги сидели рядом и держались за руки, демонстрируя в очередной раз на публике свою любовь и поддержку друг друга. Соответствующее фото опубликовали на официальном сайте Офиса президента.

К слову, ранее Елена Зеленская рассказывала, что после начала полномасштабной войны они с мужем редко видятся. Владимир всегда занят, поэтому их встречи происходят обычно на работе или во время совместных рабочих поездок. Однако, как отмечал сам президент, первая леди постоянно поддерживает его в любые моменты жизни, за что он ее публично благодарит.

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Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на здоровье мужа-президента. Она отметила, что у Владимира начались серьезные проблемы со спиной.

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