К счастью, сейчас Екатерина чувствует себя лучше.

Беременная жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - попала в больницу.

Об этом девушка написала в своем Instagram. Она отметила, что ночью ей внезапно стало плохо, поэтому было принято решение сразу поехать к врачам.

"Это я сегодня ночью. Тим решил, что у мамы слишком приятная беременность. Поэтому у меня начал тянуть, болеть и каменеть живот. Угроза преждевременных родов", - написала Екатерина.

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Затем Полтавская отметила, что чувствует себя уже лучше, но не знает, как долго еще нужно будет оставаться в больничной палате.

Но позже жена Остапчука написала, что врачи отпускают ее домой и угроза преждевременных родов прошла.

"Приходила только что врач. Отпускают домой. Я на самом деле чувствовала, что все будет хорошо. Сказала Тимофею, что я ему скажу, как придет время", - написала она.

К слову, у супругов должен родиться сын, которого они планируют назвать Тимофеем. Для Екатерины это будет первый ребенок. А вот для Владимира третий, ведь у него есть дочь Эмилия и сын Эван от отношений с первой женой Еленой.

Напомним, ранее Владимир Остапчук очаровал новыми кадрами с третьей беременной женой.

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