10 декабря 2024 года на свет появился Тимофей - сын шоумена Владимира Остапчука и журналистки Екатерины Полтавской. Роды прошли в одном из киевских роддомов.
После этого грандиозного события Екатерина вышла на связь и коротко рассказала поклонникам о своем самочувствие. Она радуется, что теперь сможет спать в удобной для себя позе.
"Я буду спать на спине! Не на левом или правом боку, как последние полгода, а на спине! Боже, спасибо!", — смеясь, поделилась жена шоумена.
Больше подробностей Полтавская не раскрыла, однако пообещала совсем скоро рассказать в деталях, как все прошло.
При этом она уточнила, что все прошло хорошо, поэтому она бы повторила.
Стоит отметить, что для Полтавской это первый ребенок, а вот для Остапчука - третий. Он воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана от первого брака с Еленой Войченко. Дети с мамой живут в Канаде, а Остапчук остался в Украине.
Напомним, 41-летняя звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская беременна первенцем.