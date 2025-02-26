Жена ведущего показала последствия вражеского обстрела.

В ночь на 26 февраля россияне в очередной раз нанесли удар по украинским городам. На этот раз под прицелом врага оказалось село в Бучанском районе Киевской области, где живет известный украинский ведущий Владимир Остапчук с женой - блогером и бизнесвумен Екатериной Полтавской - и маленьким сыном.

Об этом сообщила избранница шоумена в своем Instagram. К счастью, звездная семья не пострадала. Однако пострадал дом их соседей. В результате обстрела российскими дронами загорелся двухэтажный частный дом.

Екатерина поделилась страшными кадрами пожара в "сториз". На фото видно, как спасатели пытаются потушить пожар, но дом сгорел почти дотла. По словам девушки, они живут поблизости и оказались прямо в эпицентре обстрела. Кроме того, на другом кадре Полтавской слышны громкие взрывы, которые раздавались ночью.

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"Прилет по частному дому в нашем селе возле нас", - коротко отметила в подписи к кадру бизнесвумен и добавила кадр горящего дома.

Избранница Остапчука заверила, что с ней, сыном и мужем все в порядке. Во время обстрела маленький Тимофей крепко спал, а другие члены семьи находились в безопасном месте в своем доме. Екатерина показала фото с мальчиком, на котором он спал и держался за руку мамы. Утром блогерша опубликовала еще одно видео с сыном, на котором он мило улыбался.

Отметим, что этой ночью Россия атаковала Украину 177 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить 110 БпЛА типа "Шахед" и дронов других типов. Кроме Бучанского района, взрывы также раздавались в Сумах, Харькове, Кропивницком, Полтаве и Черкассах. В результате вражеского обстрела известно о пострадавших и погибших.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская рассказала о диагнозе 2-месячного сына. У Тимофея обнаружили доброкачественное образование. Девушка рассказала о лечении мальчика и объяснила, нужно ли удалять опухоль.

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