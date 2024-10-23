Певец подчеркнул, что он старается быть для них другом, а не отцом.

Известный украинский певец Владимир Дантес рассказал об отношениях с двумя детьми его новой избранницы - дизайнера и бизнесвумен Даши Кацуриной. Артист поделился, принимает ли участие в воспитании 8-летней Александры и 3-летнего Ивана.

Как известно, Даша и Владимир закрутили роман в 2022 году, когда их бывшие - певица Надя Дорофеева и бизнесмен Миша Кацурин - объявили, что они находятся в отношениях. Теперь Дантес живет вместе с любимой и ее детьми от первого брака в загородном доме.

Исполнитель отмечает, что он не пытается стать отцом или отчимом для девочки и мальчика, а является просто их другом. Они прекрасно ладят и много времени проводят вместе.

"Не могу сказать в чем моя ответственность. Я просто кайфую рядом с ними. Мы все делаем вместе, проводим полезно время. Даша классный менеджер как мама. У нас все налажено. Не могу представить, за что можно переживать. Когда обстрелы, то это лотерея. Бывает, что им страшно, но мы просто проговариваем все", - поделился знаменитость.

Также Дантес выразил мнение, что родители, особенно во время полномасштабного вторжения, должны делать все, чтобы у детей было счастливое детство. Он отметил, что Александра и Иван занимаются спортом, развиваются, общаются с друзьями и просто наслаждаются каждым днем, чем вдохновляют и самих Владимира и Дашу.

"Есть страна д*лб*е*ов, которая уничтожает их детство, а твоя задача - построить их детство. Саша ходит в классную школу, она счастливая ездит в детские лагеря. Ребенок, как и любой человек, должен жить и ничего не бояться. И это в наших силах. Саша ходит на танцы, вокал, а малый кайфует на днях рождениях друзей-детей. Они живут жизнь. И мне кажется, она намного ярче, чем у нас", - добавил артист.

Напомним, ранее Даша Кацурина показала, как неожиданно проводит время с 3-летним сыном.

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