Владимир Дантес отрезал длинные волосы: как теперь он выглядит (фото)

Певец немного сменил прическу.

Украинский певец Владимир Дантес сходил в барбершоп, где слегка сменил образ. Обычно он носил кудрявые волосы ниже плеч, а сейчас решил состричь их.

Так, на новых фотографиях знаменитость появился с более короткой стрижкой, однако от кудрей он решил не отказываться.

"Снова короткая прическа", - подписал фото Дантес.

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Также в кадре он предстал в черном свитшоте и джинсах. Он делал сэлфи в зеркале.

Чем известен Владимир Дантес

Владимир Дантес победил в шоу "Фабрика звезд", после чего создал дуэт с Вадимом Олейником. В 2015 году группа распалась, Дантес ушел в сольное плаванье.

Среди его хитов - "Грустные танцы", "Чуєш", "Кити" и другие.

Известно, что Дантес был женат на Наде Дорофеевой, но спустя 10 лет брака, в 2023 году, они объявили о разводе. Сейчас артист состоит в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной, которая воспитывает двоих детей от предыдущего брака с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Напомним, ранее Даша Кацурина публично обратилась к Дантесу.

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