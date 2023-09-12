Девушек обвинили в любви к агрессору.

Украинский комик Андрей Лузан обратил внимание на участниц конкурса "Мисс Украина 2023" и выяснил, что некоторые из них уже давно не живут в Украине, имеют связи с РФ и даже занимались эскортом.

Первой под зоркий глаз Лузана попала Ксения Магера. По его словам, девушка дружит с россиянами и даже за границей посещает ресторан российского олигарха, который возглавлял штаб Путина на выборах.

Кроме того, девушка ни разу не высказалась о полномасштабном российском вторжении. Даже в дни массированных ракетных атак она постила в соцсетях фото с отдыха.

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Также Лузан обратил внимание на Екатерину Чувашову, которая, по словам Лузана, является дочерью сотрудника ФСБ. Он был арестован за слив информации о позициях ВСУ.

А вот Ирина Пиляева и вовсе встречается с московским ресторатором Александром Орловым. Ранее он был сооснователем конкурса красоты.

"Этот конкурс не имеет права на существование. Кроме повышения прайса за почасовую оплату девушки сопровождают спонсоров конкурса и днем, и ночью, если хотят получить титул. Один из спонсоров до 22-го года был русский ресторатор Орлов", - написал Андрей.

Он добавил, что участницы не только тесно связаны с РФ, но и занимались эскортом.

"Это только часть информации об участницах. Многие из них, со слов коллег в модельных агенствах, посещает тусовки российских олигархов в Куршавеле в качестве эскортниц", - написал Лузан.

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