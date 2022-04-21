Злата Огневич дала откровенное интервью телеведущей Лилии Ребрик.

Украинская певица Злата Огневич вышла в прямой эфир с телеведущей Лилией Ребрик. Девушки обсуждали войну в Украине, а также Злата рассказала, что остается в Киеве.

Во время их разговора за окном прогремел взрыв. В этот момент Злата притихла, прислушалась и спокойно сказала: "Взрыв". Такая спокойная реакция певицы удивила Ребрик.

"Я тебя слушаю, а сама просто в таком шоке от того, что ты спокойно сказала об этом. Взрыв... Где-то там, за окном. Это страшно. Для меня самое страшное – это привыкнуть к таким ненормальным условиям", – сказала телеведущая.

Огневич отметила, что уже начала привыкать к нынешним реалиям. По ее словам, она не хочет постоянно бояться, и, тем более, есть люди, которым намного хуже, чем ей.

"Сейчас люди в Мариуполе, которых оккупанты просто взяли в заложники, находятся в условиях намного хуже, чем я. У меня сердце кровью обливается за Чернигов, за Изюм, за Мариуполь. Тем более, что в Мариуполе у меня есть знакомые. Каждый раз, когда мне приходит месседж от них, я радуюсь: "Слава Богу, они живы". И вот так живу от месседжа до месседжа", – добавила Огневич.

Напомним, ранее Злату Огневич лишили звания "Заслуженная артистка Крыма".

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