До недавнего времени артист хранил молчание.

Внук украинской певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, строящий карьеру под псевдонимом SHMN, неожиданно заговорил о полномасштабном вторжении России в Украину. До недавнего времени он хранил молчание. От войны артист сбежал в 2022 году. Ранее знаменитость уверял, что был вынужден уехать, чтобы начать жизнь с новой страницы.

Недавно у артиста вышел музыкальный альбом и музыкант дал интервью журналу Metal. Анатолий считает, что в наше время стоит решать проблемы через единство народа.

Фрагментами беседы беглец поделился на своей Instagram-странице. Пост поддержали лайком отец музыканта Руслан Евдокименко и бабушка София Ротару.

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В интервью SHMN рассказал, что почувствовал влияние радикальных трансформаций мира и общества. Он считает, что пандемия коронавируса и "продолжающаяся война" сильно повлияли на людей.

Где находился внук Софии Ротару с начала войны

Анатолий Евдокименко попытался в 2022 году бежать из Украины в Молдову. 7 марта в Могилеве-Подольском поймали нескольких мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Среди беглецов был Анатолий и его отец.

Позже в Instagram-блоге внук Ротару опубликовал фото, на которых видно Эйфелеву башню. Каким образом ему удалось пересечь границу – неизвестно.

Добавим, что недавно внук Ротару показал, как выглядит после позорного бегства из Украины.

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