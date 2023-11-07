Внук украинской певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, строящий карьеру под псевдонимом SHMN, неожиданно заговорил о полномасштабном вторжении России в Украину. До недавнего времени он хранил молчание. От войны артист сбежал в 2022 году. Ранее знаменитость уверял, что был вынужден уехать, чтобы начать жизнь с новой страницы.
Недавно у артиста вышел музыкальный альбом и музыкант дал интервью журналу Metal. Анатолий считает, что в наше время стоит решать проблемы через единство народа.
Фрагментами беседы беглец поделился на своей Instagram-странице. Пост поддержали лайком отец музыканта Руслан Евдокименко и бабушка София Ротару.
В интервью SHMN рассказал, что почувствовал влияние радикальных трансформаций мира и общества. Он считает, что пандемия коронавируса и "продолжающаяся война" сильно повлияли на людей.
Где находился внук Софии Ротару с начала войны
Анатолий Евдокименко попытался в 2022 году бежать из Украины в Молдову. 7 марта в Могилеве-Подольском поймали нескольких мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Среди беглецов был Анатолий и его отец.
Позже в Instagram-блоге внук Ротару опубликовал фото, на которых видно Эйфелеву башню. Каким образом ему удалось пересечь границу – неизвестно.
Добавим, что недавно внук Ротару показал, как выглядит после позорного бегства из Украины.