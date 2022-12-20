Актриса прославилась благодаря роли в российском сериале.

37-летняя Дарья Сагалова - молодая красотка с кучей поклонников. Слава пришла после роли глупенькой блондинке в сериале "Счастливы вместе". Однако принес ли этот персонаж ей счастье?

Дарья Сагалова - интересное из биографии

Любовь и признание телезрителей уроженка Подольска смогла заработать, снимаясь в сериале "Счастливы вместе". Там она сыграла Свету Букину - дочь Гены Букина. На экране у нее был образ глупой блондинки, из-за которого Дарья стала заложницей одной роли.

После завершения проекта она мечтала продолжать карьеру и сниматься в более серьезных ролях, однако зритель уже не мог воспринимать ее иначе.

Видео дня

До сих пор в комментариях под публикациями блога Сагаловой можно найти комментарии: "Для меня она до сих пор глупая Света".

Чтобы как-то избавиться от этого заключения в 2013-м артистка впервые появилась на экранах как телеведущая, однако съемки в различных сериалах не прекращались.

В 2019 году Сагалова начала заниматься танцами. Любовь к ним проснулась после фестиваля итальянской культуры "Тьеполо-Фест".

Дарья Сагалова сейчас

Исполнительница роли Светы Букиной продолжает сниматься, изредка дает интервью. По не очень активному блогу в Instagram-можно понять, что она также занимается танцами и обучает этому детей.

Как Света Букина выглядит сейчас

Напомним, вот как выглядит та самая подруга Женьки из "Сватов".

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