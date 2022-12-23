Актриса прославилась благодаря этому комедийному сериалу.

Актриса Наталья Бочкарева известна многим по своей роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Над этим проектом Наташа работала с 2006 по 2012 год. Роль домохозяйки и жены продавца обуви Гены Букина стала переломной в карьере Бочкаревой. Где теперь знаменитость и чем она занимается?

Наталья Бочкарева: интересное из биографии

Карьера девушки началась с прослушивания у советского режиссера Андрея Табакова, который и заметил талант будущей знаменитости. Много лет назад он ездил по России в поисках юных талантов. Игра молодой Наташи настолько его "зацепила", что он пригласил девушку в Школу-студию МХАТ сразу на третий курс. Уже спустя несколько месяцев Бочкаревой стали давать главные роли на театральной сцене.

В 2006 году Бочкарева попала на кастинг "Счастливы вместе". Ее утвердили, что стало настоящим прорывом в актерской карьере, ведь сериал с поверхностным бытовым юмором стал очень популярным.

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Стоит отметить, что за роль Наташа соревновалась с Эвелиной Бледанс, но в проекте решили дать шанс менее известной претендентке.

Для роли в сериале актрисе покрасили волосы в огненно-рыжий, что придавало ей несколько кг в кадре, а также делало старше.

Даша Букина в реальной жизни: как выглядит

Наталья Бочкарева сильно отличается от своей героини Даши Букиной. Он стройная, активная, жизнерадостная. Рыжий цвет так у Наташи и не прижился - после съемок она захотела вернуться к натуральному каштановому.

Наталья Бочкарева: фильмография

Также эту известную актрису можно увидеть в таких фильма и сериалах: "Ханума", "И отцы, и дети", "Елки последние", "Бендер: начало", "Храни меня, мой Инстаграм". Также Бочкарева вела программу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ.

Скандал с Натальей Бочкаревой

В 2019 году поклонники Даши Букиной были шокированы ее попаданием в криминальную хронику. Тогда правоохранители задержали Бочкареву в Москве. Ее оштрафовали за отсутствие талона техосмотра ТС и страхового полиса на автомобиль, а во время осмотра обнаружили у нее порошок с веществом, похожим на наркотики. Экспертиза подтвердила предположения.

Тогда друг артистки рассказал прессе, что у нее начались проблемы с запрещенными веществами на фоне развода.

Позднее Наталья признала свою вину, раскаялась, прошла лечение и пожертвовала крупную сумму в фонд, занимающийся лечением наркозависимых.

Напомним, ранее мы писали как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Свету Букину в сериале "Счастливы вместе".

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