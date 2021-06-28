28 июня артисту исполнилось 33 года.

Сегодня, 28 июня, украинскому артисту Владимиру Дантесу исполнилось 33 года. Последние несколько лет он был "в тени" у своей звездной супруги Нади Дорофеевой, но ему все же есть чем похвастаться.

Несмотря на то, что Владимир учился на экономическом факультете, он все же смог занять свое место в мире шоу-бизнеса. В 2008 году он победил вместе с Вадимом Олейником в проекте "Фабрика звезд -2", создав дуэт "Дантес & Олейник". Затем их дует переименовали в ДиО.фильмы. Но, в 2015 году группа распалась, и Дантес решил попробовать себя в роли ведущего.

Проведя несколько лет на телевидении и на радио, артист решил перепрофилироваться в судью юмористического проекта. Он был приглашенной звездой в четвертом сезоне шоу "Лига смеха" в 2018 году и тренером джокером в пятом сезоне того же шоу в 2019 году.

2015 год принес ему не только распад популярной среди молодежи группы, но и любовь. Да-да, в этом же году Дантес женился на популярной певице Наде Дорофеевой, которая на тот момент выступала в дуете с Алексеем Завгородним "Время и Стекло".

По сегодняшний день пара счастлива вместе. Они переехали в собственный дом, радуются жизни и строят свои карьеры. Так, Надя недавно отправилась в сольное плаванье. А вот Владимир провел сольный мини-концерт, на котором представил песни из своего дебютного альбома.

"Мне 33! У меня все впереди", - прокомментировал Дантес новый этап своей жизни.

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Автор: Диана Могилевич