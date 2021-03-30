У Остапчука умерла бабушка.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в Instagram-сториз фотографию, на которой написал, что едет в Умань.

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По словам Остапчука, не стало его бабушки Оли, которой было 95 лет. Также Владимир отметил, что успел попрощаться с родным человеком еще на прошлой недели.

Оказывается, что недавно бабушка Оля пережила инсульт.

"Вы знаете, что у меня есть две бабушки, мамина и папина. И отца бабушка, она сама жила в деревне. Ну, ей конечно помогали, родители приезжали. И сейчас случилась не очень хорошая штука, у бабушки был инсульт, и бабушку привезли. Теперь у мамы моей две мамы, которые живут в Умани. Приехал помочь и конечно увидеть бабулек", - говорил недавно Владимир.

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Автор: Диана Могилевич