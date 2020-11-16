В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" судья проекта Влад Яма травмировался.
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Об этом во время эфира сообщил ведущий шоу Юрий Горбунов, пишет ТСН.
Так, Яма вышел на паркет вместе с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Они станцевали фьюжн.
Во время номера Влад травмировался и сразу поехал в больницу.
Позже в "историях" в Instagram танцовщик запостил видео, в котором сказал, что у него что-то случилось с пальцем.
"Друзья, я в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", - успокоил Яма поклонников.
Кто покинул "Танцы со звездами" в шаге от полуфинала
По результатам голосования и судейских оценок шоу покинули Сергей Мельник и Аделина Дели. А за победу в шоу в полуфинале в следующее воскресенье сразятся Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Финал этого сезона будет женским.
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