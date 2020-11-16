Двенадцатый выпуск четвертого сезона "Танцев со звездами" прошел 15 ноября 2020 года.

Четвертьфинальный выпуск (двенадцатый эфир) 4-го сезона шоу "Танцы со звездами" вышел в эфир 15 ноября на телеканале 1+1.

В двенадцатом выпуске пары исполнили по три танца. Так, участники вышли на паркет со своими партнерами, затем с судьями шоу и исполнили "танец за жизнь". Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

Итоги четвертьфинала шоу "Танцы со звездами" 2020

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Сергей Мельник и Аделина Дели, исполнили свои номера и получили оценки судей.

Санта Димопулос и Макс Леонов - 100

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 97

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 93

Сергей Мельник и Аделина Дели - 91

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Кто покинул "Танцы со звездами" после четвертьфинала

Так, в итоге в зону риска попали: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. Впрочем, за шаг до вылета зрители спасли бывшую участницу группы "ВИА Гра".

По результатам голосования и судейских оценок шоу покинули Сергей Мельник и Аделина Дели. А в полуфинале за победу в шоу в следующее воскресенье будут бороться Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Финал в этом сезоне будет исключительно женским.

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Автор: Олег Давыгора