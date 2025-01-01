Ведущий поделился, обращался ли танцовщик к нему за советом.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Голос страны", "Танцы со звездами" Юрий Горбунов высказался об украинском хореографе Владиславе Яме, который в первые дни полномасштабного вторжения выехал за границу. Знаменитость ответил, обращался ли беглец к нему за советами.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" телезвезда поделился, что в последний раз виделся с Ямой еще в начале большой войны. Сейчас танцовщик, как известно, проживает в США. За океан он выехал в феврале 2022 года с женой и сыном.

По словам Горбунова, Влад не обращался к нему с просьбой дать совет относительно его выезда за границу. Однако ведущий отметил, что даже если бы это произошло, то он не давал бы ему никаких рекомендаций. Юрий не может до конца точно ответить, осуждает ли он танцовщика. Дело в том, что телезвезда убежден, что на любые упреки и обвинения Яма может ответить, что в начале войны он спасал свою семью и его можно понять.

"Влада я видел последний раз до войны. Во время полномасштабного вторжения, мы все знаем, что он за границей. Какие-то давать ему советы я не собирался даже если бы он у меня их спрашивал. Осуждаю ли я его? У каждого есть своя правда. Он тебе на любой упрек ответит тем, что он должен оберегать свою семью и завезти их в безопасное место. Все, что ему могу говорить. Так же как Виннику, или еще кому-то, никаких я советов не давал и давать не собираюсь, потому что у каждого своя правда и каждый сам выбирает, как ему действовать в тех или иных обстоятельствах", - подчеркнул Горбунов.

Отметим, что ранее Яма заявлял, что покинул страну якобы 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Однако позже стало известно, что 24 февраля он еще находился в Запорожской области. Туда Влад приезжал, чтобы помочь родителям эвакуироваться в более безопасное место.

Сейчас он отсиживается в Майами, где продолжает заниматься хореографией. О войне беглец почти не высказывается. Иногда в своих соцсетях он реагирует на атаки Россиян, однако это бывает крайне редко. Хореограф наслаждается зарубежной жизнью и, похоже, в Украину возвращаться не планирует.

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассекретил тайный брак Александра Пономарева. Оказалось, что артист уже длительное время не одинок, как думали многие его поклонники.

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