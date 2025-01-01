Оказалось, что артист уже длительное время не одинок, как думали многие его поклонники.

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов высказался о личной жизни своего товарища - украинского певца Александра Пономарева. Телезвезда раскрыл потрясающие подробности из жизни артиста.

Исполнитель уже много лет скрывает и не комментирует личную жизнь после последнего развода в 2010 году. Он решил, что после двух публичных браков больше не хочет делиться сокровенным с поклонниками. Оказалось, что знаменитость уже длительное время не одинок, как думали многие украинцы.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине" Горбунов, который часто работает с певцом, заявил, что он женат. Александр заключил третий брак более много лет назад. Интересно, что все эти годы ему приписывали различные романы, но он их опровергал, а о новой женитьбе артиста не было ничего известно.

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Юрий также не раскрыл, кто именно является избранницей его друга. Он лишь заверил, что Пономарев женился на таинственной возлюбленной 10 лет назад.

"У Саши есть жена. Она уже более 10 лет у него. Это все, что я скажу", - рассекретил Юрий.

Что известно о личной жизни Пономарева

Первой женой исполнителя была продюсер Елена Мозговая. В браке с ней он прожил 10 лет. У пары в 1998 году родилась дочь Евгения, которая сейчас живет и работает за границей. А также Александр воспитывал дочь продюсера Зою, с которой до сих пор поддерживает связь.

В 2006 году он женился на Виктории Мартынюк. Через год у супругов родился сын, которого назвали Александром. Пара развелась в 2010 году. После этого звезда не афиширует свою личную жизнь. Он отмечал, что больше не желает говорить о личной жизни, поскольку суеверен и боится сглазить.

К слову, знаменитости долгое время приписывали роман с Марией Яремчук. Поговаривали, что она даже родила сына от него, но потом эти слухи опровергла сама Мария, которая также скрывает своего избранника. А вот Пономарев стал крестным отцом ее сына.

Напомним, ранее Александр Пономарев впервые рассказал, как его возлюбленная реагирует на слухи о романе с Яремчук. Он подчеркнул, что избранница все понимает.

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