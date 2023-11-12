Поведение хореографа поклонники оценивают как лицемерное.

Хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину с семьей уехал в США, продолжает вызывать вопросы у украинцев.

Артиста часто критикуют из-за его новых постов, потому что у людей складывается впечатление, что знаменитость постоянно находится в другом измерении, где неизвестно, что такое война.

Новый пост хореографа в Instagram вызвал у юзеров много вопросов. В фотоблоге Влад Яма разместил короткое видео из танцевального зала, где он показывает некоторые танцевальные па. И все это артист делает под композицию "No stress".

Видео дня

Впоследствии Яма опубликовал еще несколько положительных месседжей, где отметил: "Все будет хорошо у каждого из нас".

Реакция фанатов

"Влад, вы существуете где-то в параллельной реальности?"

"И это такой контент в первую годовщину освобождения Херсона? Вам как публичному человеку больше нечем поделиться и что сказать?"

"Очень разочарована вашим поведением"

Побег Влада Ямы - что известно

За побег в Америку Яму сразу же начали критиковать в сети. Жена танцора пыталась его оправдать и говорила, что каждый человек имеет "право выбора".

Продюсер Игорь Кондратюк отмечал, что Яма должен рассказать "свою легенду" и все объяснить. А сам хореограф не спешит делиться оправданиями.

Добавим, что Влад Яма возмутил украинцев размышлениями о войне. Однако недавно Яма похвастался благодарностью от военных. Танцор утверждает, что помогает ВСУ.

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