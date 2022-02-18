Лилиана Кудлай празднует свой день рождения 18 февраля.

Хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" на 1+1 Влад Яма опубликовал у себя в Инстаграм-блоге довольно откровенное фото своей супруги Лилианы. Так Яма решил публично поздравить возлюбленную с ее днем рождения.

"Вот как влюбился в эти глаза много лет назад… так и продолжаю влюбляться всё больше! И не только в глаза… Спасибо Тебе за вдохновение, мудрость, доброту и Сына! И не забывай, что Ты - лучшая! Люблю всем сердцем! С Днём Рождения!", - написал Влад Яма.

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На откровенном снимке загорелая жена Ямы Лилиана позирует в боди телесного цвета с принтами в виде татуировок. К камере она развернута боком. Поклонники обратили внимание на загорелую кожу женщины, и на то, какая у нее идеальная фигура.

"С именинницей, Влад! Всего наилучшего!", "Всего...всегда....вовремя, поздравляю", "Красивое поздравление", "Можно было фотку и поскромнее. Она же твоя жена", "На день народження фото с задом. Мир сошел с ума", - пишут поклонники в комментариях к публикации Влада Ямы в Инстаграм.

Напомним, ранее Яма показал, как его сын Леон во время отдыха в Майами сбрил ему бороду.

Также УНИАН писал, что хореограф завел домашнего любимца породы пушон.

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