Внешний вид хореографа немного изменился.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал, как его сын Леон во время отдыха в Майами сбрил ему бороду.

"Максимально сосредоточен", - подписал фото со своим сыном Влад.

Позже артист показал, как отреагировала на его перевоплощение супруга Лилиана. Девушке стало настолько смешно, что она даже прикрыла рот руками.

Читайте такжеЕвгений Кот шокировал историей о непристойном предложении от знакомого мужчины"Я извиняюсь, а вы Влада не видели? Мужчина, что вы здесь делаете? Что это за дорожка?" – говорит в кадре Лилиана.

Влад Яма сразу же с юмором ответил на такой комментарий супруги: "Жена моя поддержка и опора. Вообще не издевается надо мной".

Кроме того, на отдыхе в Майами Влад и Лилиана встретили Дмитрия Монатика, его супругу Ирину и их детей.

"Вышли на пляж на полчасика, и как только я вспомнил, что где-то рядом находится одна прекрасная семья… Они оказались прямо перед нами! Отлично пообщались, обменялись планами. Дети - тоже. И, не сговариваясь, сделали фото с языками. Вот так встреча", - сказал артист.

Напомним, ранее хореограф Влад Яма рассказал о жутком случае. Во время концерта он едва не умер.

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