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Влад Яма станет судьей "Танцев со звездами-4"

15:30, 09 июля 2020
Звезды
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Влад Яма станет судьей 4 сезона / фото instagram.com/vladyama_official

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Судьи назвали этот сезон "платиновым", передает "Завтрак с 1+1".

"По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении", - рассказал судья.

Также Яма добавил, что всегда переживает перед прямыми эфирами. А когда комментирует выступления участников, всегда старается говорить правду.

Как сообщал УНИАН, составлен топ-5 самых ярких выступлений на шоу "Танцы со звездами".

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