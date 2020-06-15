"Танці з зірками": составлен топ-5 самых ярких выступлений на шоу (видео)

Традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие 14 звездных пар.

Телеканал "1+1" начал работу над новым сезоном популярного шоу "Танці з зірками". Имена танцовщиков и звездных участников пока остаются в тайне. Продюсеры шоу интригуют: четвертый сезон развлекательного шоу удивит зрителей не только звездным составом участников, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.

Но пока зрители гадают, кто именно станет лицом нового сезона, "1+1" перечислил самые яркие танцевальные номера участников прошлых сезонов, которые всколыхнули сеть и собрали больше всего просмотров на официальной странице проекта в YouTube.

ТОП-5 самых ярких номеров шоу "Танці з зірками"

Надя Дорофеева и Женя Кот - хип-хоп - 2,5 млн просмотров

Во втором сезоне шоу экс-солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева уступила место победителя Натальи Могилевской. Но несмотря на то, что в шоу Надежда получила лишь второе место, видео выступлений певицы на официальной странице проекта в YouTube до сих пор удерживают первенство по количеству просмотров.

Оля Полякова и Степан мисюрка - поп-джаз - 2,4 млн просмотров

Самая известная блондинка страны, эксцентричная и непредсказуемая Оля Полякова каждый раз поражала зрителей незабываемыми танцевальными номерами.

Игорь Ласточкин, Илона Гвоздева и Юрий Ткач - фристайл - 1,7 млн просмотров

Украинский актер и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин стал участником второго обновленного сезона проекта «Танці з зірками». Его партнершей в шоу была Илона Гвоздева, с которой он вместе получил кубок победителя. Но больше всего зрителям понравилось выступление пары, когда на одном из эфиров, по правилам шоу, участники танцевали с приглашенной звездой, которой стал бывший партнер Илоны в проекте «Танці з зірками» Юрий Ткач.

Наталья Могилевская и Женя Кот - джаз-фанк - 1,3 млн просмотров

Наталья Могилевская дважды участвовала в проекте. В первом сезоне шоу она танцевала с партнером Владом Ямой и получила второе место. Через десять лет она вернулась на паркет во второй раз, чтобы с новыми силами взять реванш над собой. В первом обновленном сезоне шоу она получила заветный кубок победителя с партнером Игорем Кузьменко. Но танцевальным номером, который собрал наибольшее количество просмотров, стало выступление Натальи с Евгением Котом, когда в рамках проекта во время одного из эфиров участники обменивались партнерами.

MARUV и JAY - вог - 1,2 млн просмотров

Эпатажная участница прошлогоднего сезона MARUV со своим партнером JAY каждый раз вызвала неоднозначную реакцию в аудитории после каждого выступления. И пусть ей так и не удалось получить кубок победителя, танцевальные номера с ее участием уже вошли в историю проекта.

Напомним, традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие 14 звездных пар. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот.

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