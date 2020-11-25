Хореограф перес операцию на руке.

Украинский хореограф Влад Яма опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с перевязанной рукой.

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По словам Влада, он перес операцию на руке. Сейчас он ходит с гипсом и его ждет длительная реабилитация.

"Прилетел, поймал, очнулся - гипс! Спасибо за поддержку и тёплый ужин моим родным и всем, кто круглосуточно пишет приятные слова! Операция прошла по плану. В институте я не впервые, так что чувствовал себя как дома. Артур Анатольевич, благодарю за Ваши золотые руки и вкусный кофе. Медперсонал - за заботу. Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше - реабилитация. Пока больно. Танцевать - буду! Соглашаться на авантюры - нет. Обнял", - написал Яма.

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Автор: Диана Могилевич