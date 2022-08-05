У этого юмориста почти 700 тысяч подписчиков у TikTok.

Блогер Влад Шевченко выбрал для себя юмористический фронт, на котором добросовестно работает. Его забавные видео на жизненные, политические и другие актуальные темы набирают в сети сотни тысяч просмотров и помогают украинцам переживать эти непростые времена.

У Влада у TikTok 27 миллионов лайков, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Ведущие тут же спросили блогера, не думал ли он о рисках, когда начал снимать забавный контент во время полномасштабной войны, не боялся ли, что такие видео не сейчас найдут отклика у зрителей.

"Я снял первый ролик, он сразу стал популярным. Тогда я понял, что у украинцев еще все впереди", - говорит Шевченко и добавляет, что шутки во время войны - это "тонкий лед".

Также он рассказал, оброс ли уже он армией хейтеров, которые возмущены его контентом. По его словам, у него хейта очень мало, в основном люди благодарят, что есть на что отвлечься или над чем посмеяться.

Так, Влад высмеивал Макрона за его частые звонки Путину; подготовил в своем видео сценарий празднования победы Украины в войне; в своем ролике придумал новое "грязное" слово для постельных игр - "русня".

Ранее издание Influencer Marketing Hub опубликовало рейтинг самых богатых тиктокеров.

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