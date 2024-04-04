Певец заявил, что их творческая деятельность важнее в тылу.

Певец Виталий Козловский рассказал, что для многих было странным решение артиста о вступлении в ряды ВСУ. Звезда убежден, что большинство из творческих личностей Украины не смогли бы быть на войне. У них, по его словам, другой тип характера и мышления:

Это странность была для многих, что я оказался среди воинов, среди войск. Мне кажется, что те люди творчества, которых я знаю, если бы оказались на моем месте, если мне было очень трудно, то они бы там просто не смогли бы быть.

Козловский считает, что большинство украинских артистов нужны сейчас в тылу и их деятельность принесет гораздо больше пользы не на фронте. Певец добавил, что регулярно проводит сборы на необходимое оборудование для военных, и говорит, что при возможности отдавал бы последнее.

"Я сейчас не хочу кого-то обидеть, но мне кажется, что они здесь более нужны, чем там. Они там бы мешали. Это я сегодня, не имея возможности, выпрашиваю и мне так стыдно за это. Вот если бы были бы у меня деньги, не было бы у меня сегодня сына, семьи, я бы, наверное, остался без трусов. Я бы просто все, что у меня было, просто отдавал бы. Потому что я понимаю, что иногда то, на что я собираю, оно нужно уже сейчас. Даже на вчера", - отметил певец в интервью Рамине Эсхакзай.

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился, как сделал предложение жене.

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