В таком образе он и стал популярным.

Популярный певец и военный ВСУ Виталий Козловский поделился с поклонниками архивным фото, которое было сделать 20 лет назад. На снимке он позирует с дизайнером Ириной Джус.

В кадре они сидят рядом и обнимаются. Однако пользователи сети больше внимания обратили на прическу Козловского, которую он носил в то время. Много лет Виталий ходил с длинными черными волосами.

Возможно, многие его уже и не помнят в таком амплуа, но именно в те годы артист начал набирать популярность, особенно после программ "Караоке на Майдане" и "Шанс".

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"20 лет назад! Тогда я еще не знал, что меня ждет впереди", - подписал фотографию музыкант.

Стоит отметить, что у Козловского есть несколько хитов, которые звучали буквально из каждого утюга - "Шекспир", "Пиноколада", "Ты хотела", "Небо плаче грозами" и другие.

Его продюсером был Игорь Кондратюк. Однако 10 лет назад они разорвали сотрудничество, после чего начались многочисленные судебные процессы за нарушение авторских прав. По сегодняшний день Козловский и Кондратюк не могут прийти к согласию. Продюсер не хочет идти на уступки артисту, который сейчас служит в ВСУ.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, как над ним издевались в ВСУ.

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