Он несколько раз попадал под обстрел.

Украинский певец и военный ВСУ Виталий Козловский несколько месяцев находился на передовой, гда защищал нашу страну от российских захватчиков.

Как рассказала его подруга Алина Шаманская, он попадал под обстрелы. Во время одного из них он едва не погиб.

"Я видела, как он стреляет. Он сидит в окопах, попадал под обстрел, после которого едва не погиб. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день", - сказала Шаманская в своем подкасте "Розлючена".

Она добавила, что побратимы Козловского до конца не верили, что он действительно возьмет в руки оружие и пойдет защищать Украину. По словам Шаманской, они думали, что он пройдет обучение и на этом все закончится.

Напомним, в июне 2023 года Виталий Козловский получил повестку. Он сразу же явился в военкомат и вскоре отправился на боевую подготовку. Затем он принес присягу украинскому народу и поехал на фронт.

Несколько месяцев он находился на передовой, а после сказал, что больше не служит в Нацгвардии. Его перевели в другую часть, однако куда именно - неизвестно.

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