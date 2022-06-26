Глава Николаевской областной государственной военной администрации предстал перед подписчиками в патриотической футболке.

Кумир украинок Виталий Ким, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину стал героем многих мемов, показал трогательное фото с супругой Юлией.

На снимке пара запечатлена, судя по всему, где-то в парке. Виталий позирует в патриотической футболке, посылая в известном направлении русский военный корабль. Женщина одета в полосатую футболку и голубую рубашку.

"Моя любовь", - коротко написал в своей новой Instagram-публикации глава Николаевской областной государственной военной администрации.

"Храни вас господь!", "Счастливая, настоящая семья! Берегите себя!", "Очень классные! Держитесь!!!", "Вы очень хороши", "Хороший хозяин на Николаевщине, так держать, гордимся, пусть Господь вас оберегает", "Как приятно смотреть на натуральную красоту ухоженной женщины, а не на силиконовую тюнингованную утку", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее любимчик украинок Виталий Ким ответил, как реагирует на внезапную славу.

Также УНИАН писал, что Виталий Ким ответил, планирует ли идти в президенты.

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