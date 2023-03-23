На фоне этого в сети уже начали обсуждать стоимость выступления и выяснили, кто будет получать деньги.

Стало известно, сколько будет стоить подготовка и само выступление группы TVORCHI на "Евровидении". Как оказалось, это "влетит в копеечку". Стоимость подготовки достигает почти 3 миллионов гривень.

На сайте Prozorro уже появилась информация о том, кто выиграл тендер и на что именно пойдут миллионы гривень. На фоне этого в сети уже начали обсуждать стоимость выступления и выяснили, кто будет получать деньги.

"Подготовка номера и поездка TVORCHI на "Евровидение" обойдутся в 3 млн гривень. Это в два раза больше, чем потратили Kalush Orchestra в 2022-м и в 5 раз больше, чем Go_А в 2021. Тендер через Prozorro выиграла ФЛП (!) Ирина Дячук... Если копнуть глубже, то Дячук сотрудничает с пиар-агентством Detali agency, клиентами которого является TVORCHI, и режиссером Олегом Боднарчуком, который ставил им номер для Нацотбора. Поэтому, вероятно, подготовка номера осталась в руках команды группы", - сообщается в Telegram-канале "Культурная прачечная".

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На Prozorro есть подробное описание услуг, на которые нужно потратить 3 миллиона:

Почти 900 тысяч гривень - "Разработка идеи и сценария постановки номера, подготовка текстового описания сценического номера с мудбордом представителей Украины группы TVORCHI во время проведения ПКЕ-2023, обеспечение постановки хореографии с привлечением артистов шоу-балета, обеспечение репетиций, подготовка раскадровки, светового решения, графического изображения постановки на схеме сцены, привлечение бэк-вокалистов, разработка спецэффектов"

Почти 130 тысяч гривень - "Обеспечение организации фотосессии участников группы TVORCHI (минимум в трех образах группы TVORCHI), осуществление съемки видео режиссерского видения постановки сценического номера на разметке сцены"

Почти 194 тысячи гривень - "Обеспечение сценическими костюмами участников постановки (разработка описания костюмов /образов (эскизов) для участников группы TVORCHI и участников хореографической постановки номера (при наличии), беквокалистов (при условии их присутствия на сцене)"

Более 765 тысяч гривень - "Разработка идеи, схемы декорации и/или реквизита для постановки. Изготовление декорации и/или реквизита для постановки, обеспечение доставки реквизита к месту проведения ПКЕ-2023, включая прохождение таможенных и процедур безопасности"

Почти 192 тысячи гривень - "Разработка идеи, изготовление графического сопровождения номера (виджеинг), по техническим требованиям, предоставленным организаторами ПКЕ-2023"

695 тысяч гривень - "Обеспечение организации поездки артистов шоу-балета, режиссера-постановщика номера, ассистента режиссера, хореографа, гримера/стилиста, продюсера/технического продюсера в г. Ливерпуль (Великобритания) на период с 1 по 16 мая 2023 года, включая визы, проезд, проживание в г. Варшава (Польша), проживание в официальном отеле в г. Ливерпуль (Великобритания), указанном заказчиком (со своевременной оплатой стоимости в соответствии с инструкциями вещателя-организатора ВВС), страхование и т.д."

Почти 123 тысячи гривень - "Обеспечение демонстрации спецэффектов в месте проведения ПКЕ-2023".

Напомним, ранее стало известно, что группа TVORCHI пожаловалась на проблемы с выездом за границу.

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