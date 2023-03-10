Минкульт ужесточил процедуру проверки артистов перед тем, как дать им разрешение на временный выезд за границу.

Украинская группа TVORCHI заявила, что у них возникли проблемы с выездом за границу. Из-за ограничений Министерства культуры, которое ранее выдавало разрешения на временные выезды, под угрозой не только благотворительные концерты, но и участие в песенном конкурсе Евровидение-2023, а также в промо-мероприятиях. Об этом артисты рассказали на своей странице в Instagram.

"Весной 2022 мы, как и все сознательные украинские артисты, начали давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины. Собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для временно перемещенных лиц и прочее. Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности. Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за выехавших и не вернувшихся в Украину предателей", - написали TVORCHI.

Музыканты заявили, что они не уверены, попадут ли на выступление в Найроби на следующей неделе, куда их пригласила организация USAID в рамках проекта "Стена" с целью повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды.

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"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", - резюмировали победители украинского Нацотбора на Евровидение.

Напомним, недавно стендапер Андрей Щегель заявил, что он сбежал из Украины в Турцию благодаря разрешению на выезд от Минкульта. Из-за этого процедуру выдачи разрешений решили ужесточить. Есть уже первые "пострадавшие" среди честных артистов - музыкальный коллектив The Hypnotunez провел более 20 часов на границе из-за новых правил, и вынужден был отменить тур по Европе.

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