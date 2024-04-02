Максим Галкин посмеялся над россиянами / Скриншот Instagram

Российский артист Максим Галкин поделился в соцсетях видео, на котором похвастался своим фруктовым урожаем возле их с певицей Аллой Пугачевой имения в Израиле. Туда шоумен с Примадонной эмигрировали в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

В своей заметке Галкин показал деревья с апельсинами и рассказал о других тропических фруктах, которые в этом году уродили на его участке, в частности авокадо, лимоны и маракуйю.

Также пародист вспомнил о своей грядке в Подмосковье, где раньше они с Пугачевой выращивали овощи. Однако, урожай в России собрать некому, потому что звездная пара давно покинула страну. При этом Галкин иронично намекнул, что россияне точно найдут способ, как присвоить все садоводство себе.

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Максим Галкин собирает урожай / Скриншот Instagram

"Сбор урожая. У нас поспели цитрусовые. Вот, посмотрите, какие апельсины! У меня изменился репертуар сбора в приусадебном участке. Раньше мы собирали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Кстати, все осталось расти... В Подмосковье есть кому это все съесть. А сейчас в репертуаре у нас авокадо, маракуйя, лимоны и апельсины", - рассказал артист.

Украинцы с восторгом комментировали сообщение артиста. Они написали:

  • "Максим, какое классное видео вы сняли! Вы так красиво и молодо выглядите, просто прелесть"
  • "Молодой парень, хоть куда!"
  • "Пусть путинские пропагандисты подавятся вашим урожаем в Подмосковье. Аминь"
  • "Какой вы прекрасный человек. Счастья вашей семье"

Стоит отметить, что юморист в комментариях заговорил на украинском. Многие подписчики оценили шутку знаменитости и поздравили его с Днем смеха, 1 апреля. На один из комментариев Галкин ответил: "Спасибо".

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Максим Галкин показал подросших детей от Пугачевой.

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