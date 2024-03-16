Российский шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками фотографией своих детей от Аллы Пугачевой - двойняшек Лизы и Гарри. Дети звездного семейства широко улыбались на камеру.
Они позировали возле бассейна. Гарри в черном спортивном костюме на фото сидит на корточках, а Лиза в нежно-бирюзовом стоит рядом с братом и показывает на него пальцем. Заметно, что дети Галкина и Пугачевой дружны.
Поклонники артистов отметили, что звездные родители не пытаются сделать из своих детей средство для заработка, поэтому дают им возможность наслаждаться детством.
Что пишут в сети
- "Почему только дети Аллы и Максима из всех звёзд шоубиза похожи на детей?"
- "У супер-родителей супер-дети"
- "Прекрасная семья, сплочённая, крепкая. Дети уже скоро догонят по росту родителей, как они быстро подросли"
- "Какие большие уже!"
- "Это фотография сделала мой день"
Отметим, Лиза и Гарри появились в семье Галкина и Примадонны с помощью суррогатной матери. Именно она выносила двойняшек и дала паре возможность стать родителями.
При этом у Пугачевой есть дочь Кристина Орбакайте от предыдущего брака.
Напомним, ранее Пугачева публично поддержала Могилевскую, которая пряталась от ракет в Кривом Рогу.