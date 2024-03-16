Поклонники засыпали их комплиментами.

Российский шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками фотографией своих детей от Аллы Пугачевой - двойняшек Лизы и Гарри. Дети звездного семейства широко улыбались на камеру.

Они позировали возле бассейна. Гарри в черном спортивном костюме на фото сидит на корточках, а Лиза в нежно-бирюзовом стоит рядом с братом и показывает на него пальцем. Заметно, что дети Галкина и Пугачевой дружны.

Поклонники артистов отметили, что звездные родители не пытаются сделать из своих детей средство для заработка, поэтому дают им возможность наслаждаться детством.

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Что пишут в сети

"Почему только дети Аллы и Максима из всех звёзд шоубиза похожи на детей?"

"У супер-родителей супер-дети"

"Прекрасная семья, сплочённая, крепкая. Дети уже скоро догонят по росту родителей, как они быстро подросли"

"Какие большие уже!"

"Это фотография сделала мой день"

Отметим, Лиза и Гарри появились в семье Галкина и Примадонны с помощью суррогатной матери. Именно она выносила двойняшек и дала паре возможность стать родителями.

При этом у Пугачевой есть дочь Кристина Орбакайте от предыдущего брака.

Напомним, ранее Пугачева публично поддержала Могилевскую, которая пряталась от ракет в Кривом Рогу.

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