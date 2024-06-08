Певица показала, как проводит время за границей.

Известная Известная украинская певица Вера Брежнева отправилась на отдых в Италию. Артистка показала, как она проводит время за границей.

На отдых звезда поехала вместе с самыми родными людьми - сестрами и мамой. Сегодня, 8 июня, мама исполнительницы - Тамара Галушка - отмечает свой день рождения. Женщине исполнилось 72 года. По случаю праздника Брежнева поздравила родного человека и поделилась ее фото в своем Instagram.

"Сегодня мой любимый день. Для самой прекрасной мамы. 72", - написала под фото Вера.

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Также знаменитость показала своих сестер, которые приехали вместе с ней в Италию. Женщины позировали на диване и примеряли одинаковые футболки. В центре была их мама, которая надела футболку другого цвета.

"Именинница и ее 4 дочки", – указала звезда.

Артистка поделилась, как проходят ее будни за границей. Брежнева выбрала для себя активный отдых. Вера вместе с дизайнером Екатериной Сильченко занимаются йогой и делают уходовые процедуры. Также певица катается на велосипеде и прогуливается с домашним любимцем, наслаждаясь пейзажами Италии.

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала, сколько времени приходила в себя после развода с Меладзе.

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