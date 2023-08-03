Юморист, который поддерживает путинский режим, получил "орден" и странно похвалил диктатора.

Российский артист Владимир Винокур получил от президента РФ Путина "орден за заслуги". Кровавый диктатор выдал юмористу "медаль" якобы за вклад в культуру.

Все это происходило в Кремле. Винокур вышел к микрофону и выдал немало лестных комплиментов в адрес Путина. Помимо этого, он "выслужился" перед президентом РФ странными шутками о президенте США Джо Байдене.

"Я радовался, видел вас на коне, и как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают, с кем. А вы всех узнали", - заявил Винокур.

Помимо этого, путинист поблагодарил за "орден", а также пожелал диктатору здоровья. Не забыл Винокур и о "мире", которого он пожелал всем, кто собрался в Кремле на выдачу наград.

В своей шутке Винокур попытался высмеять инцидент, который произошел еще в 2021 году. Тогда Байден едва не упал с трапа самолета, он споткнулся трижды.

Есть и еще один нюанс. Россиянин шутил, приводя фейковую информацию, которая активно распространялась весной 2023 года. Тогда в сети "завирусилось" видео, на котором Байден якобы "не узнал" британского премьер-министра Риши Сунака, а потому "оттолкнул" его в сторону. На самом же деле президент США пожал политику руку, а лишь после этого переключился на общение с другим человеком.

Владимир Винокур выдал шутку о Байдене - видео

Что Винокур говорит о войне в Украине

Путинист поддерживает кровавый режим еще с 2014 года. Он радовался событиям на Донбассе и поддерживал российских оккупантов. После начала полномасштабной войны Винокур призывал "разобрать Украину на части". Также он заявлял, что РФ якобы не начинала войну, а "вмешалась для спасения народа".

Известно, что весной 2022 года Латвия запретила Винокуру въезд, он будет действовать бессрочно. Такое решение власти приняли из-за пропутинской позиции юмориста.

Вас также могут заинтересовать новости: