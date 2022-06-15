15 июня Михаилу исполнился 1 годик.

Только 13 июня Екатерина Репяхова отметила свои 28 лет, а сегодня день рождения у их с Виктором Павликом единственного совместного ребенка - сына Миши. Мальчику исполнился годик, а родители в своих Instagram-блогах показали, как поздравляли наследника.

"Любимый мой сыночек, Михасик, Богом посланный ангел, с днем ​​рождения тебя, дорогой! Мы тебя с мамой очень любим! Чтобы ты был здоров и счастлив! Пусть Господь тебя оберегает!", - написал Виктор Франкович.

Известно, что такое важное событие звездная пара отмечает в городе Ивано-Франковск, ведь ранее Катя искала фотографа именно там.

Супруги поделились фотографиями ребенка, на которых подросший малыш радостно позирует в костюмчике.

Напомним, Виктор Павлик трогательно поздравил молодую жену с днём рождения.

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