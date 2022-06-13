Екатерине Репяховой сегодня исполнилось 28 лет.

Украинский артист Виктор Павлик выложил у себя на странице в Instagram трогательное поздравление, адресованное его жене Екатерине Репяховой в честь дня рождения. Красивые слова он дополнил семейным снимком с ней и сыном Михаилом, где все трое одеты в стильные украинские вышиванки.

"Любимая, мама, искренне поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения, многая лета и мирного неба! Любим тебя", - высказался Павлик.

У себя на странице Катя также показала тортик, который ей подарили утром. На нем написано: "Скоро победа, а пока празднуем твои 28". Судя по всему, супруги сейчас находятся во Львове, потому что из окна видно Львовский театр оперы и балета.

"Самый главный праздник для каждого из нас придет очень скоро! И в свой особый день, день рождения, я желаю всем нам мирного неба, справедливости и великого будущего нашей лучшей стране", - высказалась блогерша. Также Репяхова похвасталась цветами, очевидно, подаренными мужем.

Напомним, недавно Екатерина с мамой и маленьким сыном вернулась из Израиля. Там блогер пробыла два месяца.

Также УНИАН писал, что Виктор Павлик показал первые шаги сына.

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