Он подчеркнул, что все сейчас на их совести.

Украинский музыкант и лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк резко высказался о певицах-предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий.

Мужчина предполагает, что поклонницы РФ хотели заработков и давно потеряли свое достоинство.

"Знаете, в медицине такие случаи известны... Что тут комментировать? Все итак очевидно. Они хотели туда попасть, погнались за длинным рублем. А дальше - это уже был вопрос внутренних согласий с совестью. Но насколько я понимаю, ни одна, ни вторая не знает, что это такое", - рассказал Бронюк в интервью OBOZ.UA.

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Он также добавил, что российские артисты, которые раньше приезжали в Украину с гастролями, постоянно говорили о "братских народах". Однако Виктор никогда не поддерживал это мнение и делал так:

"Всегда приходил такой момент, когда они начинали разгонять советские нарративы о том, что мы братья. Приходило время и включался этот тумблер. И я своим всегда тогда говорил: "Переходим на украинский". Они ничего из наших разговоров не понимали, а мы кайфовали. Или объяснял им так: "Если брать во внимание исторические парадигмы, вы не можете быть нам никаким родственником, потому что на самом деле Россия - это непонятный подкидыш, который вырос в монстра".

Напомним, ранее известный украинский певец Мирослав Кувалдин высказался о предательнице Ани Лорак.

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