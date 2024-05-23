Анатолий Анатолич рассказал об инциденте.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал, что в столице его остановили сотрудники ТЦК. Телезвезда также ответил, обновил ли уже учетные данные.

В своем Instagram ведущий написал, что военкомы остановили его накануне, 22 мая. Произошло это на Варшавском шоссе в Киеве во время того, как он вез детей в школу. Причиной остановки была проверка военного билета. Однако у Анатолича его пока нет.

"Вез детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения", - указал шоумен.

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По словам знаменитости, он еще не успел обновить учетные данные. Однако уже записался в Оболонский ТЦК на 24 мая.

К слову, у Анатолия Анатолича уже неоднократно были проблемы с тем, чтобы стать на воинский учет. Ведущий четыре раза ходил в ТЦК, но из-за больших очередей так и не попадал в центр. Более того, шоумену даже выписывали штраф из-за отсутствия военного билета.

Напомним, ранее в центре Киева работники ТЦК остановили певца Монатика. Артист ответил, стоит ли на воинском учете и, обновил ли данные в военкомате.

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