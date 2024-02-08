Мужчина не смог встать на военный учет.

Ведущий Анатолий Анатолич в третий раз посетил ТЦК, чтобы встать на воинский учет. Однако обнаружились нюансы, которые не позволяют ему это сделать.

О своем визите в центр комплектования он подробно рассказал у себя в Instagram.

"Снова иду в ТЦК. Попытка номер 3. Людей мало, так что есть шанс", - написал мужчина, опубликовав видео с документами.

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Однако сразу появились первые препятствия.

"Началось с того, что мне выписали штраф за отсутствие военного билета. 1700 гривен, как за серьезное нарушение на дороге", - отметил ведущий.

Затем мужчина переспросил у работников ТЦК относительно их графика, на который ориентировался ранее.

"График неправильный. ТЦК действительно работает с понедельника по пятницу. Я только что показал скрин работникам, а они сказали, что Гугл - это неофициальный источник", - добавил Анатолий.

Однако даже после уплаченного штрафа, Анатолич не смог встать на учет.

"Оказалось, что я вообще в Оболонском ТЦК числюсь, поэтому мне надо ехать туда и оттуда сниматься с учета", - подчеркнул он.

Но и на этом все не завершилось. Анатолий поехал и на Оболонь, однако сегодня все равно дело не решилось.

"Приехал я на Оболонь. Отправили меня пока, сказали: "Иди, гуляй. Приходите завтра". Поэтому завтра продолжится мой квест. Завтра снова нужно приехать сюда, встать в очередь, кстати, очереди разных цветов, мне нужна синяя. И потом, возможно, я доберусь до своих документов на военный учет", - рассказал ведущий.

Напомним, недавно Сергей Притула рассказал, что прошел военную комиссию.

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