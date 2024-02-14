Мужчина уже четвертый раз пошел в ТЦК.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич продолжает свои попытки встать на воинский учет. Напомним, на прошлой неделе он третий раз ходил в ТЦК, но тогда нужно было взять документы в другом районе, где числится мужчина.

Сегодня же, 14 февраля, он решил завершить наконец это дело и пошел в центр комплектования в Оболонском районе, куда его направляли ранее и показал это у себя в Instagram.

"День всех влюбленных. В моем случае это - День всех влюбленных в ТЦК, потому что сегодня приемный день на Оболони. Я снова туда иду, чтобы закончить эту эпопею с документами. Посмотрим, давайте ваши ставки, что будет сегодня?"- рассказал Анатолич.

Видео дня

Однако уже через несколько секунд мужчина заметил огромную очередь у здания ТЦК.

"Я уже вижу десятки мужчин, стоящих на улице... Мне сказали, что понедельник и вторник - это дни для тех, кому пришла повестка, соответственно приходите в среду. Вот я и иду в среду, а тут просто жесть. Это все на улице, те, кого еще не пускают во внутрь", - показал людей на улице мужчина.

Анатолий все же попал во внутрь, но сегодня снова ему не удалось закрыть свой вопрос.

"Быстро все закончилось. Рассказываю, меня записали в очередь. Сказали: "Вы можете ждать, но вы не попадете сегодня". 165 человек сейчас в очереди. Сказали, что может уже будут принимать не только по средам и пятницам, поэтому приходите еще завтра. Я 166 в очереди", - возмутился ведущий.

Напомним, недавно Сергей Притула рассказал, что прошел военную комиссию.

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