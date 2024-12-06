Панас Буйный оказался на больничной койке.

Известный украинский певец Панас Буйный, который известен острым словцом и патриотическими песнями, оказался в больнице. Об этом свидетельствует его публикация в Instagram.

Никаких комментариев или объяснений артист не опубликовал, поэтому поклонники в комментариях забили тревогу.

Единственное, после обнародования информации о том, что он находится в больничной палате, Буйный опубликовал сторис в которой он на кушетке поет песню своего коллеги Юлика - "Выстоим".

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Сториз артист подписал так: "Так сильно меня наркоз еще не брал".

Сейчас артист воздерживается от комментариев. Однако УНИАН обратился в пресс-службу артиста, чтобы выяснить, что случилось и в каком состоянии Буйный.

В команде певца ответили, что все в порядке, и комментировать данную ситуацию артист пока не планирует.

Напомним, ранее украинский певец Панас Буйный в интервью УНИАН рассказал, откуда взялся его псевдоним, что его связывает с Панасом Мирным, с кем из артистов мечтает о дуэте, и почему Винник и Потап больше не нужны Украине.

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