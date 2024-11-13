Украинский певец Панас Буйный в интервью УНИАН рассказал, откуда взялся его псевдоним, что его связывает с Панасом Мирным, с кем из артистов мечтает о дуэте, и почему Винник и Потап больше не нужны Украине.

Панас, привет! Первое, что хочу спросить - откуда взялся твой псевдоним?

Псевдоним появился после встречи с нынешним продюсером проекта Панас Буйный Богданом Нестором! Мы искали очень быстрое и запоминающееся решение, которое засядет каждому в голове. Мы сравнивали мои черты характера и пришли к выводу, что иногда я очень буйный. А имя не стало себя долго ждать, в один голос мы выкрикнули Панас. Так и зародился Панас Буйный.

Многие говорили, что мы позаимствовали этот псевдоним у известного писателя Панаса Мирного. А я всем говорю, что он запечатлелся в памяти нашей истории в литературе, а я запечатаюсь в музыке.

Видео дня

Во время войны появилось много молодых артистов, которые становятся все более популярными. Например, Артем Пивоваров или Kola. А кого ты сейчас слушаешь?

На нынешнем рынке шоу-бизнеса открылось много классный и талантливых артистов. Выделить кого-то отдельно трудно, ведь каждый уникален по-своему. Однако сейчас лучшего исполнителя Андрея Кузьменко для меня нет.

Есть ли кто-то, с кем ты хотел бы спеть дуэтом?

Да, я мечтаю сделать дуэт с Лидой Ли и Ольгой Цибульской. Возможно вскоре звезды сложатся так, что все удастся. Мне импонирует их творчество, и я открыт для сотрудничества.

Кстати, Тина Кароль создала проект "Дом звукозаписи", где открывает молодые таланты. Не хотел бы с ней коллаборацию?

Я считаю Тину Кароль светлым, позитивным наставником для многих молодых артистов. Потому что она сейчас максимально, на мой взгляд, стала лояльной к открытию новых артистов. Способствует помощью со своей стороны для тех, кто попал на этот нелегкий творческий путь. Тине респект, верю, мы скоро познакомимся лично.

Знаком ли ты лично с Андреем Кравченко, которого сравнивают с Винником? Как считаешь, почему его называют копией Винника?

Андрея Кравченко знаю, но лично еще руки не жали, хотя поддерживаем творчество друг друга в соцсетях. Кравченко еще задолго до Винника пел и шагал к тому, что сейчас его окружает. Манера исполнения, возможно, и похожа, но Кравченко - это отдельный артист, у которого интересные и лучшие песни. А Винник пусть дальше сидит на своем фронте мюнхенских колбасок.

По твоему мнению, какое будущее ожидает таких артистов, как Потап и Олег Винник, в украинском шоу-бизнесе?

По моему мнению, их будущее закончилось в тот день, когда они пересекли навсегда нашу границу. Успеха им в жизни, но здесь вы нам не нужны. Как говорится, интернет помнит все.

Какое твое отношение к предателям, таким как Лорак, Повалий, Асти?

Если рубль греет их душу больше, чем родная земля, и они продались дьяволу за кусок бумаги - то всего "доброго им".

Я бы никогда из-за моральных ценностей не позволил себе работать с РФ, особенно после того, как они оккупировали украинский Крым. Это мерзко, низко и даже хочется, чтобы и вся москальская гадость скорее исчезла с лица земли.

Кстати, многие артисты рассказывали, что за поддержку Украины им угрожали россияне. Ты сталкивался с таким?

Мы живем в нелегкое время, и каждая обезьяна из-за поребрика что-то выкрикивает тебе в соцсетях. Но на словах все герои, а на деле - 200-е. Так мне когда-то обещали вырвать кадык из-за украинской позиции, но я убежден, что те, кто это говорили, это пустые боты, которые уже в черном пакете.

Как ты относишься к языковому вопросу в Украине и к мягкой украинизации?

Мы живем в Украине, общаемся на украинском. Спасибо всем, кто пошагово переходит на родной язык. Верю, что скоро война закончится, и многие сделают для себя выводы и перестанут употреблять иностранные слова, которые уничтожали нашу нацию.

Да и должен наступить этап взросления у каждого. Например, я встретил войну, будучи дома, во Львове. Шок, растерянность, но впоследствии адаптация и ответственность, и этап взросления. Это страшно, когда ты не знаешь, сможешь ли утром проснуться, но за почти три года войны ты ценишь каждый день, час и минуту.

Получал ли ты повестку и как относишься к мобилизации?

Повестка не приходила, но на учете я стою. Мобилизация, на мой взгляд, довольно специфическая, иногда жестокая. Грустно осознавать тот факт, что некоторые органы власти не продумали до конца правильный подход к мобилизации. Если отнять много факторов коррупции и все делать по закону и совести, все могло бы быть гораздо лучше. Но кто я такой, чтобы судить их решение.