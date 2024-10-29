Слава Демин поделился, что его избранница работает в творческой сфере.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин поделился изменениями в личной жизни. В частности, шоумен рассказал о новой избраннице и об отношениях с ней.

Знаменитость подтвердил, что больше не одинок, но всех подробностей новых отношений раскрывать не стал. Ранее он рассказывал, что у его возлюбленной есть ребенок. Шоумен уже успел познакомиться с ним. Кстати, и у самого ведущего есть сын от первого брака - 13-летний Владислав.

Накануне Слава, возвращаясь с работы, решил порадовать девушку и устроил мини-свидание. Интервьюер приобрел любимой большой букет и приехал увидеться с ней к ее дому. Пара провела время за разговорами в авто. Со слов Демина можно понять, что они пока живут отдельно.

"Ехал со съемок в 23 часа, заехал по дороге за цветами и заехал к тому человеку, с которым я встречаюсь. Мы в авто, потому что у нее ребенок спал дома, посидели. У нас было такое романтическое свидание", - рассказал ведущий.

Однако на вопрос о том, кем именно работает его девушка, он отвечать не стал. Ранее он также не хотел раскрывать пол ее ребенка, чтобы поклонники не догадались, кто его избранница. Вероятно, женщина - публичная личность. Демин намекнул, что она работает в сфере творчества.

"Все мы творческие люди. Кто-то любит рисовать, кто-то петь", - сказал Слава.

Об их знакомстве шоумен также умолчал. Говорит, что это секрет, но пообещал со временем раскрыть все подробности.

К слову, Слава уже был женат. Он 13 лет состоял в браке с тренером Ксенией Мищенко. У пары родился сын Владислав. Однако в 2021 году Демин объявил о разводе с супругой. Они остались в хороших отношениях.

Напомним, ранее Слава Демин признался, что у его возлюбленной был выкидыш. Мужчина поделился, как пережил тот период.

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