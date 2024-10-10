Слава Демин высказался о певице.

Украинский ведущий Слава Демин высказался об известной исполнительнице Светлане Лободе, которая много лет жила и гастролировала по России. Интервьюер спрогнозировал, есть ли у артистки шансы на возвращение на украинскую сцену.

На своей странице в Instagram шоумен решил ответить на вопросы поклонников. Они поинтересовались, в частности, об отношении Демина к Лободе и есть ли для нее место в украинском шоу-бизнесе. Об отношении к певице Слава ответил неоднозначно. Он сказал: "Отношусь ровно".

Однако относительно ее возможного будущего среди украинских звезд ведущий был более многословным. По его мнению, команда знаменитости совершила некоторые ошибки, которые не позволили Светлане стать частью украинского шоу-бизнеса еще два года назад. Он считает, что артистке уже вряд ли удастся стать звездой "первого эшелона" в Украине, какой она была раньше.

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"Лично мое мнение, что команда Светланы не смогла сделать так, чтобы правильно вернуться в украинский шоу-бизнес. К сожалению, как по мне, было несколько неудачных шагов. Не думаю, что в ближайшее время Светлана будет в топе украинских артистов. А дальше покажет время", - поделился мыслями относительно Лободы Демин.

Отметим, что Светлана много лет жила и работала в РФ, но после начала полномасштабного вторжения она выехала в Европу и прекратила деятельность в стране-агрессоре. По словам исполнительницы, она осудила путинский режим и уехала из России, потому что совесть, мол, не позволила ей бы поступить иначе. За это она получила запрет на въезд в РФ на 50 лет.

Сейчас артистка до сих пор живет в Европе. В начале большой войны она помогала пострадавшим украинцам, однако сейчас почти не высказывается о преступлениях оккупантов и не вспоминает о войне.

Напомним, ранее Слава Демин признался в чувствах к певице Злате Огневич. Он рассказал о своей личной жизни и ответил, находится ли сейчас в отношениях.

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