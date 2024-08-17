Артист уже более 2 лет не выступает в образе веселого бородача.

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о певце Михаиле Хоме, более известном как Дзидзьо. Он поделился мыслями, будет ли артист возвращаться к старому образу и псевдониму.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Хома отказался выступать в образе Дзидзьо и выполнять репертуар группы DZIDZIO. Более того, резко изменилось его творчество. Сейчас он выступает с лирическими песнями.

По мнению Демина, Михаил "перерос" Дзидзьо. Сейчас у него другие взгляды на музыку и он не будет уже никогда выступать в образе веселого бородача. Слава положительно высказался об исполнителе и высоко оценил его пение.

"К Михаилу Хоме у меня очень позитивное отношение. Это тот человек, который сейчас не чувствует себя этим бородатым дебоширом, а он действительно Михаил Хома. С невероятным оперным голосом, который у него всегда был. Он просто скрывал, потому что понимал, что на тот момент это никому не было нужно. Сейчас он делает то, что считает нужным. Ездит с благотворительными концертами с Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым. Я горжусь, что знаком с Михаилом Хомой. Сможет ли он вернуться к Дзидзьо? Это вопрос. Нужно ли это ему?! Мне кажется, что он уже перерос Дзидзьо, и особенно после победы он будет искать себя с другой стороны. У меня есть такие мысли, что 90%, что он не вернется в образ Dzidzio. Посмотрим. Это его дело", - отметил ведущий.

Напомним, ранее о Дзидзьо также высказался его экс-коллега по группе - певец Юлик. Он спрогнозировал, вернется ли Хома к старому образу.

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