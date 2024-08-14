Певец рассказал об общении с Дзидзьо.

Украинский шоумен и певец Юлик, который долгое время был участником группы DZIDZIO, ответил, сможет ли Михаил Хома вернуться к своему образу Дзидзьо. А также он рассказал об общении со знаменитостью во время войны.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Хома отказался от псевдонима Дзидзьо и появлялся на сцене только со своим настоящим именем. Образ "веселого бородача" он сменил на более серьезный, а его песни стали лирическими и уже не несут развлекательный характер, как раньше.

По мнению Юлика, Михаил сможет вернуться к псевдониму и выступать как Дзидзьо, но он уже точно не будет таким, как прежде. Его коллега считает, что война повлияла на Хому и его творчество.

"Я думаю, что он сможет, но это уже будет не тот Дзидзьо, который был. Не может человек останавливаться на одном или заморозить какой-то проект. "Дзидзьо" - это же не было что-то придуманное специально. Оно было придумано в шутку. Это были приколы, которые он рассказывал, даже когда мы на свадьбах играли. Это была часть его. Это было его альтер эго. Сейчас он изменился. Он когда-то был другим. Уже Дзидзьо не может таким быть, как был тогда", - отметил Юлик.

В дополнение, исполнитель заверил, что даже после ухода из группы DZIDZIO они поддерживают связь с Хомой. У них дружеские отношения: они часто звонят друг другу и встречаются, но не так часто, как хотелось бы.

"Да, я с ним общаюсь. Но, когда он во Львове, когда есть возможность увидеться, встретиться, я всегда стараюсь. Он время от времени звонит", - добавил артист.

Напомним, ранее экс-супруга Дзидзьо высказалась об отказе певца от псевдонима. SLAVIA считает, что образ Дзидзьо не позволял Михаилу раскрыться.

Вас также могут заинтересовать новости: