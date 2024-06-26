Фанам артиста дальше не имется из-за вероятного романа с Тоней Матвиенко.

Официальный фан-аккаунт певца Романа Скорпиона опубликовал отрывок из эфира на радио, в котором задали острый вопрос: есть ли на самом деле между ним и Тоней Матвиенко близость? Реакция Романа не заставила себя долго ждать.

"У нас появился прекрасный творческий ребенок..." - прокомментировал певец.

Собственно, Скорпион сделал немалую паузу и подтвердил, что кроме "творческого ребенка" (песни, - УНИАН) у них нет никого. Речь идет о совместном дуэте, который артисты записали несколько лет назад.

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Как известно, Тоня Матвиенко замужем за Арсеном Мирзояном, а вот что касается Романа, то его личная жизнь всегда под семью замками.

Очевидно, что романа между Скорпионом и Матвиенко нет, однако они периодически подливают масла в огонь.

"Роман" Скорпиона и Матвиенко

Ранее появилась новость о том, что Роман Скорпион изменил Тоне Матвиенко и закрутил роман с молодой. Многим показалось, что речь идет о романтических отношениях, однако на самом деле Скорпион после совместной песни с Матвиенко, снял в своем следующем клипе другую девушку.

Позже он ответил, действительно ли у него роман с Тоней Матвиенко.

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