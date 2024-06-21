Роман Скорпион не охотно говорит о личной жизни.

Недавно в сети появились слухи о романе украинского певца Романа Скорпиона и певицы Тони Матвиенко. А все потому, что они вместе снялись в клипе, где были страстные объятия.

До этого ни Тоня, ни Роман не опровергали и не предоставляли комментарии относительно данной ситуации.

Однако УНИАН все же обратился к Роману Скорпиона и получил ответ на вопрос, действительно ли они вместе.

"Я не понимаю, почему происходит так, что меня постоянно хотят затянуть в какие-то отношения. Мое имя стало прицелом для медиа. Я наотрез стараюсь не комментировать тему о Тоне Матвиенко и личной жизни, ведь на то она и является личной. Почему, спросите вы, вы хотите чтобы меня побил Арсен?(смеется). Личная жизнь любит тишину, и то, что разгоняют в социальных сетях - право людей, но не всегда явное является праведным, дальше додумывайте сами", - сказал Скорпион.

Стоит отметить, что Матвиенко замужем за Арсеном Мирзояном и воспитывает с ним дочь.

Напомним, известный украинский певец изменил Тоне Матвиенко и закрутил роман с молодой.

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