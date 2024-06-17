Сеть "гудит" по этому поводу.

В СМИ распространяются слухи о романе певца Романа Скорпиона и певицы Тони Матвиенко. После романтической премьеры совместной песни их все чаще стали замечать вместе.

Паблики в Instagram и TikTok "кишат" видео романтических объятий двух артистов, фаны предполагают не просто рабочие отношения. Поэтому недавно на одном из концертов Тоня и Роман увиделись за кулисами и страстно упали в объятия.

Однако ни Матвиенко, ни сам Скорпион не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Интересно, что на днях певец презентовал новый сингл "А в моем сердце музыка играет", который существенно отличается по звучанию от предыдущих хитов. Также он подкрепил песню видеоклипом, в котором Романа заметили в объятиях с незнакомой девушкой. Пользователи отметили, что у пары непростые взгляды, как для актеров клипа.

""А в моем сердце музыка играет" имеет интересную историю создания. Ведь это уже второй вариант песни. Сначала она звучала совсем иначе и даже был снят на нее клип.Но однажды утром я проснулся и в моей голове звучала совершенно другая мелодия, которая была идеальным воплощение того, что я хотел передать в этой песне. Так и появилась песня, которую вы сейчас можете услышать", - комментирует премьеру певец.

Режиссером видеокартины стал Антон Пильноватых, совместно с которым уже были созданы видеоработы на песни "Океан" и "Солдат".

Как отмечает сам певец, эта песня не похожа ни на одну из песен его репертуара. И настоящие фаны сразу это почувствуют.

"Я давно хотел несколько изменить вектор звучания моих песен. Трек "А в моем сердце музыка играет" станет отправной точкой в этом. Уверен, что мои поклонники полюбят эту песню, как полюбил ее я", - добавил Скорпион.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, почему не хочет знакомиться с возлюбленным 25-летней дочери.

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